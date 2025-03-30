محافظ الأقصر: استمرار حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر

وجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات في المهد طوال إجازة عيد الفطر المبارك ومنع أي تعديات.

التعديات خلال أيام العيد

وشدد المحافظ علي ضرورة متابعة مواقف السيارات وانتظام خطوط السير وانتظام العمل بتعريفة الركوب المعتمدة ومنع استغلال المواطنين وتكثيف الحملات المرورية خلال أيام العيد، وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص.

وأعلن المحافظ عن استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية.

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