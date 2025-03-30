الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد ساحة سيدي أبو الحجاج لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين

أثناء الجولة
أثناء الجولة

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، ساحة سيدي أبو الحجاج، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء مناسبة وآمنة للمواطنين، ورافقه خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

استعدادات عيد الفطر 2025

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمصلين، مع تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق بالساحة.

كما وجّه المحافظ بتكثيف الإجراءات الأمنية والتنظيمية في محيط الساحة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سهولة دخول وخروج المصلين بانسيابية تامة، مؤكدًا أن الاستعدادات شملت جميع الساحات المخصصة للصلاة على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن الصلاة للرجال ستقام بالميدان والساحة الرئيسية لمسجد سيدي أبو الحجاج أما السيدات تم تجهيز عدد 2 ساحة جانبية الأولى للقادمين من شارع معبد الكرنك وشارع المحطه بجوار مسجد أحمد النجم، أما الساحة الثانية ستقام للقادمين من شارع الكورنيش وشارع محمد فريد أمام سلسلة مطاعم ماكدونالدز. 

وناشد الدكتور علي الشرابي، المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وأن يحرص المصلون على الالتزام بالإجراءات الإحترازية ومنها الكمامة والمصلية لكل مصلِ، حرصًا على سلامتهم، وعلى الجميع الالتزام بذلك.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد 1330 مسجدا، و54 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر عيد الفطر المبارك استعدادات عيد الفطر المبارك المصلين

مواد متعلقة

إصابة شاب صدمه قطار أثناء مروره بمعبر غير شرعي في الأقصر

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمتابعة منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

أجواء كرنفالية خلال حفل الإفطار الجماعي بساحة الحجاج في الأقصر (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قص ولزق بالكربون.. 40 مسلسلا وأفكارا مكررة في دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استخدام ألعاب المراهنات الإلكترونية؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة "أجنادين"

حكم صيام المرأة التي تشعر بألم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب

المزيد
الجريدة الرسمية