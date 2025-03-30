محافظ الأقصر يتفقد ساحة سيدي أبو الحجاج لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، ساحة سيدي أبو الحجاج، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء مناسبة وآمنة للمواطنين، ورافقه خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

استعدادات عيد الفطر 2025

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمصلين، مع تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق بالساحة.

كما وجّه المحافظ بتكثيف الإجراءات الأمنية والتنظيمية في محيط الساحة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سهولة دخول وخروج المصلين بانسيابية تامة، مؤكدًا أن الاستعدادات شملت جميع الساحات المخصصة للصلاة على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن الصلاة للرجال ستقام بالميدان والساحة الرئيسية لمسجد سيدي أبو الحجاج أما السيدات تم تجهيز عدد 2 ساحة جانبية الأولى للقادمين من شارع معبد الكرنك وشارع المحطه بجوار مسجد أحمد النجم، أما الساحة الثانية ستقام للقادمين من شارع الكورنيش وشارع محمد فريد أمام سلسلة مطاعم ماكدونالدز.

وناشد الدكتور علي الشرابي، المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وأن يحرص المصلون على الالتزام بالإجراءات الإحترازية ومنها الكمامة والمصلية لكل مصلِ، حرصًا على سلامتهم، وعلى الجميع الالتزام بذلك.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد 1330 مسجدا، و54 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.