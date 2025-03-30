الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة سيدة في بيارة صرف صحي بالأقصر

إسعاف
إسعاف

عثر الأهالي بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها داخل بيارة صرف صحي تابعة لأحد المنازل، مساء اليوم الأحد ليلة عيد الفطر المبارك، وكان مبلغا باختفائها منذ 4 أيام.

العثور على جثة سيدة مقتولة 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بالعثور على جثة السيدة «سمية قناوي رياض حسن» 55 عاما مقيمة قرية الضبعية بدائرة القرنة غرب الأقصر، مقتولة وملقاة في بيارة صرف صحي بذات الناحية بعد اختفائها.


وتكثف مباحث مديرية أمن الأقصر جهودها في حل لغز العثور على جثة السيدة التي كانت مختفيه، وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، لحين انتداب الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وذلك لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر أمن الأقصر وزارة الداخلية ليلة العيد جثة سيدة

مواد متعلقة

محافظ الأقصر: استمرار حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر

محافظ الأقصر يتفقد ساحة سيدي أبو الحجاج لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين

إصابة شاب صدمه قطار أثناء مروره بمعبر غير شرعي في الأقصر

الأكثر قراءة

قرار جديد من رابطة الأندية لصالح الأهلي بشأن أزمة الانسحاب أمام الزمالك

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق أول أيام عيد الفطر

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظة الجيزة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

طقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

منوعات

المزيد

إقبال على التسالي والشيكولاتة، ليلة عيد الفطر في القاهرة (فيديو وصور)

ليلة العيد في وسط البلد، إقبال ضعيف على السينما ومحال الملابس (صور)

جريمة استمرت لأشهر، امرأة تسمم زميلتها في العمل

لقطات توثق إنقاذ ضحايا زلزال ميانمار المدمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصطفى شعبان يقع في فخ تكرار "الماستر سين" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. هزيمة المشركين بعد دعاء النبي عليهم

ما حكم صلاة العيد؟ وما حكمة عيد الفطر ومعناه؟

مع الزاهدين.. أبو الحسن الشاذلي، عالم الشريعة وقطب الحقيقة

المزيد
الجريدة الرسمية