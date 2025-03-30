العثور على جثة سيدة في بيارة صرف صحي بالأقصر

عثر الأهالي بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها داخل بيارة صرف صحي تابعة لأحد المنازل، مساء اليوم الأحد ليلة عيد الفطر المبارك، وكان مبلغا باختفائها منذ 4 أيام.

العثور على جثة سيدة مقتولة



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بالعثور على جثة السيدة «سمية قناوي رياض حسن» 55 عاما مقيمة قرية الضبعية بدائرة القرنة غرب الأقصر، مقتولة وملقاة في بيارة صرف صحي بذات الناحية بعد اختفائها.



وتكثف مباحث مديرية أمن الأقصر جهودها في حل لغز العثور على جثة السيدة التي كانت مختفيه، وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، لحين انتداب الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وذلك لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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