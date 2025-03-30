الأمن يكشف ملابسات فيديو جلوس شخصين أعلى صندوق سيارة نصف نقل أثناء سيرها بالسويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فیدیو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قیام شخصین بالجلوس أعلى صندوق سیارة نصف نقل مُعرضین حیاتھما والآخرين للخطر، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة.



الأمن يكشف ملابسات فيديو جلوس شخصين أعلى سيارة نصف نقل بالسويس

تابعت أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات مقطع فیدیو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قیام شخصین بالجلوس أعلى سیارة نصف نقل "ثلاجة" حال سیرھا بطریق الأدبیة _ السویس، مُعرضین حیاتھما والآخرین للخطر.



وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من تم تحدید وضبط السیارة وقائدھا، مقیم بدائرة قسم شرطة العبور بالقلیوبیة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حیال السیارة وقائدھا.

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