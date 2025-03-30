حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات بالشروق

أمرت نيابة الشروق، بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، تم ضبطهما وبحوزتهما 5 سيارات "متحصلات وقائع سرقة" - أجزاء من سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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