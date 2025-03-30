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رياضة

يورتشيتش متحدثا بالعربية: بيراميدز يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر "فيديو"

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حرص الجهاز الفني لفريق بيراميدز ولاعبوه على تهنئة الشعب المصري بعيد الفطر المبارك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

وهنأ الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي الشعب المصري بعيد الفطر المبارك الموافق غدًا الإثنين باللغة العربيّة 

 

 

ووصلت بعثة نادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة مساء اليوم قادمة من العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

ويحل الجيش الملكي ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء الثلاثاء على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، فيما تقام مواجهة الإياب يوم ٨ أبريل في مدينة مكناس المغربية.

وكلف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي على استقبال الوفد المغربي لدى وصوله مطار القاهرة بباقة ورد وإنهاء إجراءات دخول البعثة للقاهرة، لتأكيد الأخوة بين الناديين الشقيقين.

 وأشادت البعثة المغربية بحفاوة الاستقبال خاصة أنها المرة الثانية التي يحل فيها الجيش الملكي ضيفًا على بيراميدز بالقاهرة خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يخوض الجيش الملكي تدريبه الأخير في التاسعة من مساء الإثنين على إستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الثلاثاء الهامة.

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عيد الفطر المبارك بيراميدز الجيش الملكي يورتشيتش السماوي

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