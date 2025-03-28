طريقة تخليل السردين في 3 أيام فقط

طريقة تخليل السردين، السردين من الأسماك الزيتية التي لها شعبية كبيرة في مصر لمذاقها المميز ويقدم بطرق مختلفة على حسب الرغبة.

وطريقة تخليل السردين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي طريقة فرعونية توارثها الأجيال وتقدم في الأعياد والمناسبات مثل عيد الفطر المبارك.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة تخليل السردين.

مكونات تخليل السردين:

كيلو سردين

ملح عادي

شطة

طريقة تخليل السردين:

نحضر السمك ونغسله جيدًا بالماء الجاري.

نصفيه جيدًا من الماء.

نخلط الملح والشطة معا ونقوم بحشو خياشيم السردين.

نحضر برطمان زجاجي ونرص به السردين كل واحدة عكس الأخرى.

نغلق البرطمان جيدا، ونضعه فى دولاب المطبخ.

نتركه لمدة من 3 إلى 5 أيام، مع ضرورة رج البرطمان مرة يوميًّا لحين النضج.

عند التقديم نخرج السردين وننظفه جيدًا.

ننقعه فى الزيت والخل والليمون.

يقدم بعدها بجانب الرنجة والفسيخ.

تخليل السردين

نصائح يجب اتباعها عند تناول الفسيخ

هناك نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ فى العيد لتجنب مخاطره، منها:

شراء الفسيخ من مصدر موثوق، احرصي على شراء الفسيخ من محلات معروفة ومرخصة صحيًا، وتجنّب شراءه من الباعة الجائلين أو الأماكن غير المعلومة، لتفادي التعرض للتسمم الغذائي.

الانتباه لرائحة وشكل الفسيخ، الفسيخ الجيد له رائحة مميزة غير نفاذة بشكل زائد، ويجب أن تكون السمكة صلبة نسبيًا وغير لزجة، أي رائحة كريهة أو تغيّر في اللون أو القوام قد تشير إلى فساد السمكة.

تناول كميات معتدلة، ولا تفرط في تناول الفسيخ، لأنه غني بالأملاح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في الكلى، خاصة لمرضى الضغط أو القلب.

نقع الفسيخ قبل تناوله، ويفضل نقع الفسيخ في الماء أو الخل والليمون لبضع ساعات قبل تناوله، مما يساعد في تقليل نسبة الأملاح وقتل البكتيريا.

عدم تناول الفسيخ في حالة الحمل أو ضعف المناعة، والحوامل والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة يُنصح بتجنب تناول الفسيخ تمامًا، لأنهم أكثر عرضة لمخاطر التسمم الغذائي.

تناوله مع الليمون والخضروات

وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح.

وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح. الاحتفاظ بالفسيخ في الثلاجة، حيث يجب حفظ الفسيخ في درجة حرارة منخفضة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، لأن ذلك يساعد على تكاثر البكتيريا الضارة.

يمكنك الاستمتاع بالفسيخ كجزء من تقاليد العيد، لكن الاعتدال واتباع الإرشادات الصحية هو السبيل لتجنب أي مشاكل صحية.

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