الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رادار المرور يلتقط 495 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

رادار المرور
رادار المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار فى القليوبية

إخماد حريق اندلع في مخزن شركة بمطروح

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و495 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى تجاوز السرعة المقررة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول مخالفات شروط التراخيص

مواد متعلقة

مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار فى القليوبية

إخماد حريق اندلع في مخزن شركة بمطروح

مصرع سيدة صدمتها سيارة فى قنا

الأمن يفحص فيديو التعدى على شاب أفريقي الجنسية بأحد شوارع القاهرة

الأمن يكشف ملابسات ادعاء موظف تعرضه للضرب وتحطيم هاتفه ودراجته النارية بكفر الشيخ

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

القبض على 7 أشخاص لإدارة صفحات وهمية باسم مذيعة شهيرة لبيع أدوية تجميل مجهولة المصدر

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

طقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

اتحاد الكرة يصدر قرارا بمنع الظهور الإعلامي دون الحصول على موافقة مسبقة

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة، مصطفى شعبان ينجح في مخططه ويعود للحياة البسيطة

منوعات

المزيد

لقطات توثق إنقاذ ضحايا زلزال ميانمار المدمر

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آخر أعمال تطوير حديقة الحيوان وموعد افتتاحها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أول شيء يجب على المسلم فعله في ليلة العيد؟، الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

علي جمعة: الله خارج الزمان والمكان ولا يُسأل عما يفعل

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

المزيد
الجريدة الرسمية