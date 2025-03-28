انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف على طريق بنها

شهد طريق بنها كفر شكر بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف بسيارة ربع نقل أمام قرية جمجرة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف بطريق كفر شكر بنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف إصطدمت بسيارة ربع نقل أمام قرية جمجرة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف فى طريقها إلى محافظة الدقهلية عبر طريق بنها كفر شكر واصطدمت بسيارة ربع نقل أمام قرية جمجرة وتم رفع تلفيات وآثار الحادث حفاظا على عدم تعطل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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