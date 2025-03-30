5 محظورات في العيد تجنبها.. التحرش الأكثر انتشارًا.. اصطحاب الكلاب غير المرخصة في المنتزهات جريمة يعاقب عليها القانون.. والألعاب النارية «الأبرز»

العيد فرحة ينتظرها المسلمون في كل بقاع الأرض، ومع ذلك هناك بعض السلوكيات التي تعكر صفو تلك الاحتفالات، ويجب تجنبها في عيد الفطر المبارك، والالتزام بالقيم الاجتماعية واحترام القانون والابتعاد عن السلوكيات التي تؤذي وتزعج الآخرين.

التحرش الجنسي

أبرز تلك السلوكيات، التحرش الجنسي يعد من الجرائم التي ترتبط بالأعياد، حيث يزداد حدوثها خلال هذه الفترة، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الإعلام والجهات المختصة داخل الدولة والشباب لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أنها لا تزال مشكلة كبيرة تهدد السلامة العامة للفتيات اللواتي يرغبن في الترفيه والتنزه والاستمتاع بالعيد.

وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب المتحرشون بموجب المادتين 306 (أ) و306 (ب)، حيث يواجهون عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة توصيف الجريمة كشروع في اغتصاب، يمكن أن تصل العقوبة إلى المؤبد.

وتدفع وزارة الداخلية بعناصر الشرطة النسائية، في عدد كبير من محافظات الجمهورية، التي تشهد اقبال مكثف من المتحفلين بالعيد، وذلك لتشديد إجراءات التأمين ومكافحة التحرش والعنف ضد المرأة.

الألعاب النارية

يتزايد استخدام الشماريخ والألعاب النارية في الأعياد، حيث يعتبرها البعض من مظاهر الاحتفال، ولكن جرمها قانون العقوبات لما ينجم عنها من أضرار جسدية واجتماعية جسيمة، فوفقًا للقانون، يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويدخل في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويجب على الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في استخدام الشماريخ والألعاب النارية، لضمان السلامة العامة والحد من المخاطر التي قد تنجم عن استخدامها.

انتشار المواد المخدرة

تنتشر المواد المخدرة بشكل كبير خلال فترة الأعياد، ويلجئ اليها الشباب معتبرين أنها تضفى عليهم جو من السعادة والاحتفالات بالأعياد، وينتهز تجار المخدرات تلك الفرصة، ويروجون لشحنات وأنواع جديدة منها، تحت أسماء مثيرة لجذب انتباه الشباب لتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك، التي نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدد كبير، وتبذل الإدارة العامة لمباحث المخدرات جهود مضنية لضبط تلك الشحنات قبل وصولها الى أيدى الشباب.

وتتمثل عقوبة تعاطى المواد المخدرة وحيازتها تتراوح بمقتضى قانون العقوبات المصرى، ما بين سنتين لـ7 سنوات وغرامتها تتراوح ما بين 10 لـ 20 ألف جنيه، وتختلف تلك العقوبة باختلاف ظروف تعاطى المواد المخدرة وكمية المواد المضبوطة بحوزة المتهم، فضلًا عن ما اذا كان المتعاطى يقود مركبة من عدمه.

بعد فتح البارات والملاهي الليلية لانتهاء شهر رمضان الكريم، قد تتزايد جرائم ممارسة الدعارة وتنتشر بشكل كبير خلال الأعياد، ويستغل بعض التجار تلك الفترة لترويج كميات من المنشطات الجنسية الممنوع تداولها فى الأسواق بشكل موسع، وتبذل مباحث شرطة الاداب جهودًا كبيرة فى ملاحقة تلك الشبكات، والرقابة على الملاهى الليلية لضبط الحالة الأمنية ومنع انتشار قضايا ممارسة الرزيلة.

اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة

ويحرص البعض عند الخروج للتنزه والاستمتاع بأوقات العيد، على اصطحاب الكلاب معهم، ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه، كعقوبة حيازة كلب بدون ترخيص، ووضع القانون ضوابط محددة لاقتناء الكلاب للأماكن العامة، جاءت كالتالي، منها الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها، تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه، ولا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.

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