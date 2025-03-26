كحك وبسكويت الأفران الشعبية «قبلة الكادحين في العيد».. أسعار الكحك تتراوح بين 130 و150 جنيها.. بسكويت الموز على القمة.. والبيتي فور يبدأ من 115 للكيلو (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يشهد سوق الحلويات في مصر إقبالًا متزايدًا على شراء الكحك والبسكويت وحلويات العيد، حيث تُعد هذه الأصناف جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الاحتفال بالعيد في البيوت المصرية ومع ذلك، شهدت الأسعار استقرارا ملحوظًا هذا العام، في الأفران الشعبية، التي لطالما كانت الوجهة المفضلة للطبقات الفقيرة والمتوسطة لشراء مستلزمات العيد بأسعار معقولة.

أسعار البسكويت: تفاوت في الأسعار وفقًا للنكهة والمكونات

يُقبل العديد من المواطنين على شراء البسكويت بمختلف نكهاته، حيث يتراوح سعر الكيلو منه بين 100 و150 جنيهًا، وفقًا لنوعه والمكونات المستخدمة في تحضيره.

ويُعد بسكويت الموز الأغلى سعرًا، حيث يباع بسعر 130 جنيهًا للكيلو، في حين أن نكهات البرتقال والفانيليا تُباع بسعر 100 جنيه للكيلو، وهو السعر الأقل بين جميع الأنواع.

أما البسكويت المصبوب، الذي يتميز بقوامه الطري نظرًا لاستهلاكه كمية أكبر من السمن، فقد سجل أعلى سعر، حيث يباع بـ150 جنيهًا للكيلو، مما يجعله من الخيارات الفاخرة التي يفضلها البعض بسبب قوامه الهش ومذاقه الغني.

الكحك: الحلوى الأكثر شعبية وسعرها في تزايد

يُعد الكحك من أبرز حلويات العيد في مصر، ويتوفر بأشكال مختلفة، سواء كان سادة أو محشوً، وقد تراوحت أسعاره هذا العام بين 130 و150 جنيهًا للكيلو، بحسب نوع الحشو والمكونات المستخدمة.

ويُباع الكحك السادة، سواء كان مغلفًا بالسكر البودرة أو بدون سكر، بأسعار مماثلة للأنواع المحشوة، بينما تأتي الأصناف المحشوة بالملبن والعجوة بأسعار متفاوتة ضمن هذا النطاق. ويُرجع أصحاب الأفران الشعبية هذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة تكلفة المواد الخام، مثل السمن والدقيق والسكر، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي مقارنة بالعام الماضي.

الغُرَيبة: الحلوى الناعمة ذات الأسعار المتفاوتة

تُعتبر الغُرَيبة واحدة من الحلويات الفاخرة التي تتميز بمذاقها الناعم وسهولة ذوبانها في الفم، وتتراوح أسعارها هذا العام بين 110 و130 جنيهًا للكيلو. وتُعد الغُرَيبة السادة هي الأغلى سعرًا، نظرًا لاعتمادها على نسبة عالية من السمن، مما يمنحها قوامًا هشًا ومذاقًا غنيًا.

كما تتوفر الغُرَيبة بنكهات إضافية، مثل المزينة بالكريز الأحمر والأخضر، والتي يفضلها البعض لمظهرها الجذاب وطعمها المميز، وتُباع بأسعار مماثلة للغُرَيبة السادة أو أعلى قليلًا، وفقًا لجودة المكونات المستخدمة.

البُتِي فور: تنوع في الحشوات والأسعار

يُعتبر البُتِي فور من الحلويات الأساسية في العيد، بفضل تنوع أشكاله ونكهاته، ويأتي بأسعار متفاوتة هذا العام حسب الحشوات المستخدمة. حيث يُباع البُتِي فور المحشو بمربى المشمش بسعر 150 جنيهًا للكيلو، في حين يباع المحشو بالمكسرات بسعر 115 جنيهًا، أما المغطى بالشوكولاتة البيضاء أو الداكنة، فيُباع بسعر 130 جنيهًا للكيلو.

الأسعار وتأثيرها على الإقبال

يعزو العديد من أصحاب الأفران الشعبية إستقرار الاسعار إلى الإحساس بالمواطنين ولتخفيف الضغط عليهم في الأسعار واستقرا في أسعار المواد الخام، مثل الدقيق والسكر والسمن، التي شهدت استقرار كبيرًا في الفترة الأخيرة. كما أن ورغم ارتفاع تكاليف التشغيل، مثل أجور العمالة وأسعار الغاز والكهرباء، إلا أن أصحاب الافران يحاولو جاهدين علي أن تكون الاسعار مناسبة للجميع.

ويعود هذا الاستقرار في الأسعار بالفائدة علي الجميع، حيث أن الإقبال على شراء الكحك والبسكويت مرتفعًا، خاصة مع حلول عيد الفطر، حيث تُعتبر هذه الحلويات جزءًا أساسيًا من مظاهر الاحتفال. ومع ذلك، لجأت بعض الأسر إلى تقليل الكميات المشتراة أو الاعتماد على تحضير الكحك في المنزل كبديل أقل تكلفة.

تشهد الأسواق المصرية هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار حلويات العيد، إلا أن الأفران الشعبية لا تزال تقدم خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستؤثر هذه الزيادات على عادة شراء الكحك والبسكويت في الأعياد؟ أم أن التقاليد والعادات ستظل أقوى من الظروف الاقتصادية؟

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