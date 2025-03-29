أسعار كعك عيد الفطر 2025 في المخابز الشعبية بالزاوية الحمراء.. السادة بـ 160جنيها والبيتيفور بـ 140.. وهذا سر انخفاضها عن المحال الفاخرة (فيديو وصور)

تشتهر المخابز الشعبية بتقديم كعك العيد خلال المواسم والمناسبات، خصوصًا في الأحياء الشعبية حيث يزداد الطلب على الحلويات التقليدية بأسعار معقولة. وتتميز نواعم العيد في هذه المخابز بأسعارها المنخفضة مقارنة بالمخابز الفاخرة، مما يجعلها متاحة لجميع الفئات، خاصة وأنها تُعد بنفس الطرق التقليدية باستخدام السمن البلدي أو النباتي، مع حشوات مثل العجوة أو الملبن أو المكسرات.

ويزداد الطلب على كعك العيد من هذه المخابز بسبب ثقة الزبائن في جودته وسعره. وتعتمد بعض المخابز على استخدام أدوات ومعدات بسيطة، مما يضمن تقديم الكعك طازجًا يوميًا.

ورصدت عدسة فيتو أحد المخابز الشعبية في منطقة الزاوية الحمراء التي تقدم كعك ونواعم العيد.

قال الشيف حسام، وهو أحد صانعي نواعم العيد في أحد المخابز الشعبية، إنهم يقدمون جميع أنواع نواعم العيد مثل "البسكوتات، البيتيفور، السابليهات، وجميع أنواع الكعك والغريبة"، ويعتمدون على كافة أنواع المكسرات المستخدمة في الحشوات، مثل المكسرات، الشوكولاتة، الملبن، والعجوة، التي تُستخدم في حشو العجينة، بالإضافة إلى المكسرات التي تُستخدم أيضًا في التزيين.

وأضاف أنهم يستخدمون مجموعة متنوعة من المواد الدهنية النباتية والمحلية لضمان تنوع الأسعار لتناسب جميع الفئات، ولتحقيق توازن في الأسعار بين "الرخيص والمتوسط والغالي".

وتابع حسام في حديثه مع "فيتو" أنهم يبدأون في التحضير للعيد بعد انتهاء النصف الأول من رمضان، ويستمرون في الإنتاج حتى يوم العيد وبعد اليوم الأول منه ولكن بكميات أقل، حيث يتم إنتاج كميات مناسبة بناءً على الطلب على كل منتج.

وأوضح أنهم يهتمون بطلبات العملاء ويعتمدون على تقديم المنتج بالشكل المناسب والمطلوب، خاصةً أن الإنتاج ينقسم إلى نوعين: الأول يعتمد على ذوق الشيف المسؤول ويُقدّم في العرض، والثاني يعتمد على ذوق العميل وحسب طلبه للأنواع والحشوات التي يرغب فيها.

وأضاف أن أسعار المنتجات تتفاوت حسب نوع المادة الدهنية المستخدمة وحسب الطعم، حيث تتراوح أسعار البسكويت بين 130 و180 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الكعك بين 150 و250 جنيهًا، وأشار إلى أن الأسعار تختلف حسب "الحشوة ونوع السمنة"

أسعار نواعم عيد الفطر 2025 في المخابز الشعبية

أسعار البسكويت في المخابز الشعبية

يتراوح سعر كيلو بسكويت فانيليا بين 130 إلى 140 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بسكويت نشادر بين 140 إلى 150 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بسكويت شيكولاتة بين 140 إلى 150 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بسكويت نسكافيه بين 140 إلى 150 جنيها.

يتراوح سعر كيلو يسكويت برتقال بين 140 إلى 150 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بسكويت بلدي بين 200 إلى 210 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو بسكويت لوكس فانيليا بين 160 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بسكويت لوكس شيكولاتة بين 170 إلى 180 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بسكويت لوكس برتقال بين 170 إلى 180 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بسكويت لوکس جوز هند بين 170 إلى 180 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بسكويت لوكس مربى بين 160 إلى 170 جنيهًا.

أسعار الكعك في المخابز الشعبية

يتراوح سعر كيلو كعك سادة بيت 160 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو كعك سكر بين 150 إلى 160 جنيها.

يتراوح سعر كيلو كعك ملبن سادة بين 170 إلى 180 جنيها.

يتراوح سعر كيلو كعك ملبن سكر بين 160 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو كعك عجوة سادة بين 170 إلى 180 جنيها.

يتراوح سعر كيلو كعك عجوة سكر بين 160 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو كعك بلدي بين 250 إلى 260 جنيها

يتراوح سعر كيلو كعك عين جمل بين 250 إلى 260 جنيها

يتراوح سعر كيلو كعك بندق بين 250 إلى 260 جنيها

يتراوح سعر كيلو كعك ملبن عين جمل بين 250 إلى 260 جنيها.

أسعار البيتيفور في المخابز الشعبية

يتراوح سعر كيلو بيتي فور عادي بين 160 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو بيتي فور لوكس شيكولاتة بين 200 إلى 210 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو بيتي فور لوكس مكسرات بين 230 إلى 240 جنيها

يتراوح سعر كيلو بيتي فور لوكس لوز بين 230 إلى 240 جنيها

يتراوح سعر كيلو بيتي فور فسدق بين 300 إلى 320 جنيها

أسعار نواعم العيد

يتراوح سعر الكوكيز بين 160 إلى 170 جنيها

يتراوح سعر كيلو معمول عجوة بين 200 إلى 215 جنيها

يتراوح سعر كيلو معمول ملبن بين 200 إلى 220 جنيها

وصل سعر كيلو غريبة لوز إلى 200 جنيه

وصل غريبة كريز إلى 160 جنيها

يتراوح سعر كيلو غريبة سادة بين 150 إلى 160 جنيها

يتراوح سعر كيلو قراقيش سادة بين 90 إلى 95 جنيها.

وصل سعر كيلو قراقيش مبسون إلى 90 جنيها.

وصل سعر كيلو قراقيش عجوة إلى 90 جنيها.

وصل سعر كيلو قراقيش ملبن إلى 90 جنيها

وصل قراقيش بلدي إلى 150 جنيها

يتراوح سعر كيلو سابلية بين 220 إلى 240 جنيها

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