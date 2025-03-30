علي جمعة: الرسول أمر النساء بالخروج لصلاة العيد مهما كانت أحوالهن

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أن الله شرع التكبير في الصلاة لإبطال العبادة لغير الله، وللإشعار بوحدة الأمة إظهارًا للعبودية، وأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، النساء في العيد بالخروج إلى صلاة العيد مهما كانت أحوالهن.

الأعياد مظهر للفرح في الإسلام

وكشف الدكتور علي جمعة أن صلاة عيد الفطر يمتد وقتها إلى ابتداء الزوال، ويستحب تأخيرها قليلًا عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الفطر، مؤكدًا أنه يسن للمسلم بعد انتهاء الصلاة أن ينصرف من طريق غير الذي جاء منه إلى المسجد، ويسن له في العيد أن يزور أقاربه وينهي الخصومات

صلاة عيد الفطر، فيتو

وقال الدكتور علي جمعة عن عيد الفطر "تعد الأعياد مظهرًا من مظاهر الفرح والسرور في الإسلام، وشعيرة من شعائره التي تنطوي على حكم عظيمة، ومعان جليلة، فالإسلام لم يأت ليكون طوقا حول رقبة معتنقيه، بل جاء تلبية لحاجة الإنسان الفطرية مادية وروحية، وكان مقصده الأسمى في تشريعاته وأحكامه ضبط العلاقة بين الروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة، فقال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا).

وعن صلاة عيد الفطر، قال علي جمعة: "وصلاة العيد تعد مظهرًا من مظاهر الفرحة، فترتفع الأصوات فيها بالتكبير في بهجة وسرور، وقال تعالى: (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) والتكبير هو التعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وذلك في كلمة: (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالألوهية لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه والناقص غير مستحق للألوهية"

النبي يأمر النساء للخروج لصلاة العيد

أما تكبيرات العيد، فأوضحها الدكتور علي جمعة قائلا: "لذلك شرع التكبير في الصلاة إبطالا لعبادة غير الله، وإشعارًا بوحدة الأمة إظهارًا للعبودية وامتثالًا وبيانا لقوله سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

أول أيام عيد الفطر، فيتو

وفيما يخص النساء في العيد، قال الدكتور علي جمعة: "وفيه خص النبي، صلى الله عليه وسلم، النساء بمزيد عناية واهتمام، فقد أمرهن بالخروج إلى صلاة العيد مهما كانت أحوالهن، فعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن تخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" (صحيح البخاري)

صلاة عيد الفطر تمتد للزوال

وأضاف علي جمعة: "وعيد الفطر هو أول أيام شهر شوال بغروب شمس آخر أيام رمضان، تبدأ ليلة عيد الفطر، يبتدئ وقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة، وهو وقت صلاة الضحى، ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال ويستحب تأخيرها قليلًا عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الفطر، وذلك انتظارًا لمن انشغل في صبحه بإخراج زكاة الفطر."

صلاة عيد الفطر 2025، فيتو

وعن تكبيرا تالعيد، قال علي جمعة: "ويستحب للمسلم أن يكبر الله في عيد الفطر من بعد غروب شمس ليلة العيد وحتى يصعد الخطيب المنبر، وصيغة التكبير هي: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

وعن المستحب في صلاة العيد، قال جمعة: "ويستحب للمسلم في صلاة العيد أن يغتسل قبل خروجه من بيته، ويتعطر ويلبس أفضل الثياب، ثم يأتي المصلى أو الساحة التي يصلى فيها للعيد ويبدأ بالصلاة مع إمامه، وصلاة العيد ركعتين جهرًا، ولكن بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى استحبابا، وبعد تكبيرة القيام للركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية."

واختتم الدكتور علي جمعة حديثه عن صلاة العيد، فقال: "ثم بعد ذلك يخطب الإمام خطبة العيد كخطبة الجمعة فيخطب خطبتان يجلس بينهما تمامًا كالجمعة، ثم يسن للمسلم بعد انتهاء الصلاة أن ينصرف من طريق غير الذي جاء منه إلى المسجد، ويسن له في العيد أن يزور أقاربه وينهي الخصومات ويصلح ذات البين."



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