الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

فيورنتينا يخطف فوزا غاليا من أتالانتا في الدوري الإيطالي

فيورنتينا
فيورنتينا

فاز فريق فيورنتينا علي نظيره أتالانتا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل هدف فريق فيرونتينا اللاعب مويس كين في الدقيقة 45. 

تشكيل فيورنتينا ضد أتالانتا 

 

تشكيل أتالانتا ضد فيرونتينا 

 

 

ترتيب أتالانتا وفيرونتينا في الدوري الإيطالي 

ويحتل فريق أتالانتا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58نقطة، فيما يأتي فريق فيورنتينا فى المركز السابع برصيد 51  نقطة.

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الدوري الإيطالي فيورنتينا أتالانتا فيورنتينا ضد أتالانتا مويس كين

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