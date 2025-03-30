الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدى على سمسار في قنا

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، القبض على سمسار ادعي تعرضه للضرب على يد صاحب مقهى بقنا.

عليه ديونه ويتهرب من سدادها.. الأمن يكشف حقيقة فيديو سمسار أدعي تعرضه للضرب على يد صاحب مقهى بقنا

عليه ديون ويتهرب من سدادها.. الأمن يكشف حقيقة فيديو سمسار ادعي تعرضه للضرب على يد صاحب مقهى بقنا

تعود تفاصيل الواقعة لرصد أجهزة وزارة الداخلية ، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص ملقى بالشارع به بعض الإصابات بمحافظة قنا والادعاء بتعرضه للضرب.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 30 مارس الجارى تلقى قسم شرطة قنا بلاغا من سمسار عقارات "مصاب بإصابات سطحية مختلفة "مفتعلة"، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من مالك مقهى – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا؛ لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لوجود خلافات مالية بينهما.

وبإعادة مناقشة المبلغ اعترف بقيامه باختلاق الواقعة وافتعال مشهد تمثيلى أمام المواطنين بقيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لإلقاء التهمة على صاحب مقهى للمماطلة فى سداد مديونية عليه لصالح المشكو فى حقه.

وبإستدعاء الأخير وسؤاله أفاد بأن المتهم مدين له بمبلغ مالى، وادعاءه ذلك الموقف للتهرب من سداد المديونية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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