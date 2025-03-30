ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عامل ونجله للتنقيب عن الآثار أسفل منزل ببولاق أبو العلا.

تنقيب عن الآثار أسفل منزل ببولاق أبو العلا

رصدت أجهزة الأمن، ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى.. بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص مستأجرين غرفة بالعقار محل سكنها بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار أسفل المنزل.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة أحد الأشخاص ونجله، وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارالعرض على النيابة العامة.

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