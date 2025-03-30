فياريال يفوز على خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني (صور)

فاز فريق فياريال على نظيره خيتافي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

أهداف مباراة فياريال وخيتافي

افتتح فياريال التسجيل عن طريق آيوزي بيريز في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل خيتافي في الدقيقة 29 عن طريق كارليس بيريز، وفي الدقيقة 33 سجل ثيرنو باري هدف فياريال الثاني.

تشكيل فياريال ضد خيتافي

ويتصدر نادي برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 63 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 63 في الترتيب بعد الفوز أمام ليجانيس مساء السبت، بثلاثية لهدفين.

فيما جيرونا يتواجد في المركز الثالث عشر ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن اللوائح ستحسم الجدل في الأزمة الحالية بخصوص مباراة برشلونة وأوساسونا، المؤجلة من الجولة الـ27، والتي أقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز البارسا 3-0.

وطعن أوساسونا في نتيجة مباراة البرسا، معتبرا أن برشلونة ارتكب مخالفة، بإشراك المدافع إينيجو مارتينيز في المواجهة.

ويعتبر أوساسونا أن قلب دفاع "البلوجرانا" خالف القواعد، بعدم اللعب مع المنتخب بسبب الإصابة، ثم المشاركة مع البارسا في غضون أقل من 5 أيام بعد انتهاء الفترة الدولية.

موقف برشلونة في الطعن



وأكد خبراء في اللوائح لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صحة موقف برشلونة في الطعن الذي تقدم به أوساسونا على نتيجة مباراة الفريقين.

وتنص المادة التي يستند عليها أوساسونا على أنه "لا يحق للاعب الذي تم ضمه من قبل اتحاده الوطني للعب مع أحد منتخباته، المشاركة مع ناديه خلال فترة الاستدعاء أو الفترة التي كان من المفترض أن تستمر فيها، وفقًا لأحكام هذا الملحق، بالإضافة إلى فترة إضافية مدتها 5 أيام، ما لم يوافق الاتحاد على خلاف ذلك".

لكن أكد الخبراء أن البند التالي من هذه المادة يتضمن استثناء يضمن فوز برشلونة ويحسم الجدل، لأنه يستبعد اللاعب المصاب من هذه القاعدة.

وقال الخبراء "إذا كان اللاعب مصابًا، مثلما حدث في حالة إينيجو مارتينيز، فلا ينبغي تطبيق هذا الحظر الخاص بالمشاركة في المباريات".

وأضافوا: "حصل لاعب برشلونة على إذن من الاتحاد الإسباني عندما تم استبعاده من القائمة صباح يوم الإثنين 17 مارس، حيث تم استدعاء دين هويسين بدلًا منه، وبناءً على ذلك، كان إينيجو مارتينيز مؤهلًا للمشاركة في مباراة برشلونة ضد أوساسونا وفقًا للمادة 248 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني".

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