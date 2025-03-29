الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

ليجانيس يتقدم على ريال مدريد 2-1 في الشوط الأول (صور)

ريال مدريد
ريال مدريد

تقدم فريق ليجانيس على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 31، ورد ليجانيس بهدفين متتاليين عن طريق دييجو جارسيا وداني رابا في الدقائق 34 و41.

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس 

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ترتيب ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني 

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، في حين أن ليجانيس لديه 27 نقطة حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول البطولة.

وفاز ريال مدريد على ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي من الليجا.

قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس 


في حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.=


في خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

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