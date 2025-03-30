الأحد 30 مارس 2025
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كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

إمام مسجد للمصلين
إمام مسجد للمصلين كنت نايم، فيتو

عيد الفطر 2025، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإمام مسجد، قام أمس السبت بالتحدث عن العيد وفضائله، بعد الانتهاء من صلاة العشاء، معتقدًا أن العيد في مصر يوافق اليوم الأحد، لكن المصلين قاطعوه قائلين: "بكره صيام".

إمام مسجد يدهش المصلين بشأن عيد الفطر

وأظهر الفيديو حالة الدهشة التي بدت على ملامح الإمام، عند مقاطعة المصليين له مؤكدين أن العيد في مصر الإثنين وليس الأحد، قائلين "بكرة صيام"، ما دفع الإمام لإظهر دهشته وأخذ يضحك قائلًا: "أصلًا أنا كنت نايم والله".

إمام مسجد يدهش المصليين باعتقادة أن اليوم عيد في مصر، فيتو
إمام مسجد يدهش المصليين باعتقادة أن اليوم عيد في مصر، فيتو

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بشكل كبير، وعلق بعضهم على مقطع الفيديو قائلين: " الإمام كان نايم ومحضرش إعلان رؤية الهلال، بعد العشاء قعد وريح وبيكلم الناس عن العيد راحوا قالوا له قوم يا شيخ صلي التروايح لسه فاضل ليلة، العيد في مصر الإتنين، قالهم معلش كنت نايم"

أحمد السيد "شيخ طيب وعلى نياته ايه اللي يضحك بالعكس موقف جميل واعترف أنه مكنش يعرف"

وعلق أحد النشطاء "طبعًا مفيش أي حاجة تعيبه كفاية ضحكته الجميلة وأنا منزلتش الفيديو غير لما اتأكدت إنه مش متضايق لو الفيديو نزل..."

نمت بعد المغرب واعتقدت أن بكرة عيد في مصر

وكشف النشطاء عن شخصية الشيخ قائلين أنه الشيخ أبو عمرأحمد سعيد عامر مدرس لغة عربية والحاصل على ماجستير شريعة إسلامية وليسانس دار العلوم"


وعلق الشيخ أبو عمر أحمد سعير عامر على مقطع الفيديو فقال: " موقف مضحك وفكاهى للتاريخ.. نمت بعد المغرب بعد ما عرفت أنه بكرة عيد في السعوديه وكلى يقين أنه بكرة عيد فى مصر قمت من النوم بكلم الناس عن أحكام العيد عملوا هجمة مرتدة يا شيخ بكره رمضان يا جدعان بجد یعنی فيه صلاة تراويح وتهجد مش مصدق والله".

وعلق أحد المصلين مصطفى علي أبو زيد قائلًا: "أنا قولت أنت هتتكلم عن أخر ليلة فى رمضان ولازم نجتهد فيها عشان العبرة بالنهايات لاقيتك بتقول كل عام وأنتم بخير غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله وملحقتش تكمل والناس لحقتك قبل ما تقول قوموا إلى صلاة العيد".

وعلق أحمد الهواري فقال: " ياريت يبقى بالراحة في الفطار متضربش البط وورق العنب والبشاميل وتستنى تبقى نشيط أكيد هننام بعد المغرب".

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