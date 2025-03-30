المواعيد والأماكن.. تفاصيل 8 عروض لبيت المسرح في عيد الفطر المبارك

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من العروض المسرحية المتنوعة على مسارح الدولة وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2025.

مسرحية في يوم وليلة

و تقدم فرقة المسرح الكوميدي عرضها الجديد "في يوم وليلة" من تأليف وإخراج محمد عبد الستار على مسرح ميامي في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسرحية سجن النسا

بينما تقدم فرقة المسرح الحديث عرضين وهم "سجن النسا" تأليف فتحية العسال ومن إخراج يوسف مراد منير، وذلك على مسرح السلام في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسرحية كازينو

و عرض "كازينو" من كتابة وأشعار أيمن النمر، ورؤية وإخراج عمرو حسان على قاعة يوسف إدريس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

مسرحية بلاي

أما مسرح الغد فتقدم عرض "بلاي" من تأليف سامح مهران، وإخراج محمد عبد الرحمن الشافعي، وذلك على مسرح الغد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

مسرحية كارمن

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرض "كارمن" من إخراج ناصر عبد المنعم على قاعة زكي طليمات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء ابتداء من ثالث أيام العيد.

مسرحية مروان وحبه الرمان

و للأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس "مروان وحبة الرمان" من تأليف رحمة محجوب إخراج ياسر عبد المقصود وذلك في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس.

مسرحية مملكة الحواديت

و تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "مملكة الحواديت" تأليف وأشعار وليد كمال، ومن إخراج إيهاب ناصر على المسرح القومي للأطفال في تمام الساعة السابعة مساء.



مسرحية أسطورة أرض الفراولة

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض " أسطورة أرض الفراولة" من تأليف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان، في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية.

مسرحية غرام في المسرح

و لجمهور الإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية مسرحية "غرام في المسرح " من تأليف بدر محارب إعداد محمد عبد القوي إخراج سامح الحضري بمسرح ليسية الحرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

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