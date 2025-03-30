الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظة الغربية والمراكز

موعد صلاة عيد الفطر
موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية والمراكز التابعة لها

يستعد أهالي محافظة الغربية لاستقبال عيد الفطر المبارك بأجواء إيمانية مليئة بالفرحة والسرور غدا الإثنين حيث يتوافد الآلاف من المصلين إلى الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة.

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وأعلنت الهيئة العامة للمساحة أن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية سيكون في تمام الساعة 6:12 صباح الغد حيث ستقام الصلاة في مختلف المدن والمراكز التابعة للمحافظة وفقًا للمواعيد التالية:
 

طنطا (عاصمة المحافظة): 6:12 صباحًا

المحلة الكبرى: 6:12 صباحًا

كفر الزيات: 6:13 صباحًا

زفتى: 6:12 صباحًا

السنطة: 6:12 صباحًا

بسيون: 6:13 صباحًا

قطور: 6:13 صباحًا

وتستعد الجهات التنفيذية لتوفير كل سبل الراحة للمصلين، حيث تم تجهيز الساحات وتعقيمها لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع حضورها، مع التأكيد على اتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة حركة المواطنين أثناء تأدية الصلاة.
 

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