منتخب السلاح يتأهل لربع نهائي كأس العالم بالمغرب

منتخب السلاح، تأهل المنتخب الوطني للسلاح للدور ربع النهائي، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ووصل المنتخب الوطني للسلاح إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة (45-37).

وعلى جانب آخر، انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للسيدات، بمشاركة 23 فريقًا بالبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من خديجة أبوعلم، ريناد الدكش، العنود حجازي، وزينة سيد.

وكانت منافسات الفردي قد اختتمت أمس، حيث توجت اليونانية ديسبينا جيورجيادو بالميدالية الذهبية بعد فوزها على الفرنسية سارة نوتشا بنتيجة 15-14، لتكتفي الأخيرة بالميدالية الفضية.

فيما حصلت اليابانية ميساكي إيمورا والبلغارية يوانا إيليفا على الميداليتين البرونزيتين، بعد وصولهما إلى الدور نصف النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.