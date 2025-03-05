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رياضة

منتخب السلاح يحصد 6 ميداليات جديدة في بطولة أفريقيا بأنجولا

منتخب السلاح، فيتو
منتخب السلاح، فيتو

منتخب السلاح، حقق لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للسلاح 6 ميداليات جديدة بواقع 5 ذهبيات وفضية وحيدة، في البطولة الأفريقية للناشئين والشباب، المقامة حاليا في أنجولا وتستمر حتى 7 مارس الجاري.

وجاءت ميداليات منتخب السلاح كالتالي:

منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب - ذهبية
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شابات - ذهبية
منتخب مصر لسلاح الشيش شباب - ذهبية
منتخب مصر لسلاح الشيش شابات - ذهبية
منتخب مصر لسلاح السيف شباب - ذهبية
منتخب مصر لسلاح السيف شابات - فضية

ويتكون الجهاز الفني والإداري من أحمد علي مدرب سلاح الشيش، إسلام جمال مدرب سيف المبارزة، خالد شريف مدرب سلاح السيف، فيما يتكون الجهاز الطبي من الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف.
ويرأس بعثة مصر الدكتور أيمن غنيم مدير إداري المنتخبات الوطنية.

وتسعى البعثة المصرية لمواصلة هيمنتها على البطولات الأفريقية، حيث تحصد مصر دائمًا المركز الأول وتحصل على أكبر عدد من الميداليات سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وهو ما يعكس قوة لعبة السلاح في مصر ومكانتها المتميزة على المستوى القاري.

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