الأحد 10 نوفمبر 2024
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رياضة

منتخب السلاح يودع منافسات الفرق في كأس العالم بسويسرا

منتخب السلاح
منتخب السلاح

كأس العالم للسلاح، ودع المنتخب الوطني للسلاح منافسات الفرق في جولة كأس العالم لسلاح الايبيه، المقامة حاليا في سويسرا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وخسر المنتخب الوطني أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب سويسرا بنتيجة (27-45)، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم.

تأهل البطل الأولمبي محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح لدور الـ32، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة حاليًّا في سويسرا.

ووصل محمد السيد إلى دور الـ32 بعد الفوز على لاعب منتخب هونج كونج بنتيجة (15-8).

كما تأهل أدهم معتز لاعب المنتخب الوطنى للسلاح لدور الـ32، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف.

ووصل أدهم معتز لدور الـ32، بعد الفوز على لاعب منتخب أمريكا بنتيجة (15-9).

وتأهل أيضًا محمود السيد لاعب منتخبنا الوطني لدور الـ32 من بطولة كأس العالم لسلاح الايبيه، بعد الفوز على بطل إستونيا بنتيجة (15-13).

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