منتخب السلاح يتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بالعاصمة الإدارية

كأس العالم للسلاح، تأهل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة إلى نهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا على صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل منتخب السلاح إلى نهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز على منتخب المجر في الدور قبل النهائي بنتيجة (45-38).

منتخب مصر للسلاح، فيتو

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب أمريكا في المباراة النهائية، من أجل حصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

ويضم منتخب السلاح كل من، محمود السيد ويوسف شامل وإسلام أسامة وفؤاد غريب.

وتستضيف صالات "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للناشئين، بمشاركة 45 دولة مختلفة يمثلهم 471 مشاركًا، منهم 377 لاعبًا ولاعبة (215 لاعبًا و162 لاعبة) حتى الآن، بالإضافة إلى 88 مرافقًا للبعثات المشاركة من مدربين وغيرهم.

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