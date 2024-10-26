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رياضة

رئيس السلاح يكشف حقيقة استبعاد ندى حافظ من تمثيل منتخب مصر

عبد المنعم الحسيني،
عبد المنعم الحسيني، فيتو

نفى عبد المنعم الحسيني، رئيس مجلس إدارة اتحاد السلاح، ما تردد حول حرمان ندى حافظ لاعبة المنتخب من تمثيل منتخب مصر في البطولات القارية والدولية، عقب مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وقال “الحسيني” في تصريحات خاصة، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح اتخذ قرارا بالاعتماد على اللاعبات الناشئات خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز جيل جديد يستطيع المنافسة على حصد الميداليات الأولمبية في أولمبياد 2032.

وأوضح رئيس اتحاد السلاح أن ندى حافظ واحدة من ضمن 9 لاعبات شاركوا في أولمبياد باريس 2024، وأنه لا صحة لصدور قرار ضد اللاعبة بعينها دون غيرها.

ويأتي قرار الاتحاد المصري للسلاح بالاعتماد على الناشئات في الفترة المقبلة بقرار محضر مجلس الإدارة بالإجماع وذلك بجلسة رقم 44 للدورة 2021-2024 التي أقيمت يوم السبت 28 سبتمبر 2024 بند رقم 15.

الجدير بالذكر أن سياسة الاتحاد المصري للسلاح التي اعتمدها منذ سبعة أعوام كانت الاعتماد على الناشئين وحصدنا نتيجة هذه السياسة في أولمبياد باريس 2024 بالحصول على ميدالية أولمبية غالية.

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