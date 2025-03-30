جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مالك مزرعة مقتولا بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية جهودها لكشف لغز العثور على جثة مالك مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة أبوحماد مقتولا داخل مزرعته، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي الاحرار التعليمى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

العثورعلي جثة مالك مزرعة دواجن مقتولا في ظروف غامضة في ابوحماد

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بالعثورعي جثة شخص يدعى"مصباح.أ"في العقد الرابع من عمره ومالك مزرعة دواجن مقيم قرية كفر العزازى مركز ابوحماد داخل مزرعته الكائنة بطريق “كفرالعزازى- السعدية” (جثة هامدة).

بانتقال قوة امنية الي مكان الواقعة وبالفحص للجثمان تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة كما تبين من التحريات أن أسرة المجنى عليه قد حاولت الإتصال به تليفونيا عدة مرات للإطمئنان عليه دون أن يرد فقاموا بالانتقال إلى المزرعة فوجدوه مقتولا وقاموا علي الفوربإبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفوروجري استدعاء سيارة الإسعاف ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الاحرارالتعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحريرمحضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما طلبت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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