فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

موعد عيد الفطر 2025 بدأ اليوم أول أيام شهر رمضان الكريم وعدته 29 يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام ال6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى



أول يوم رمضان

ويرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو أخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.



أول يوم رمضان 2025

وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة، وفيما يلى امساكية شهر رمضان الكريم.



وكانت قد أعلنت دار الافتاء المصرية أن غرة شهر رمضان 1446هجريا يوم السبت 1مارس 2025

وكان قد أعلن الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، حيث ولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية ).



هلال رمضان 2025

وظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة وفى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فظل لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا جاكرتا حيث غرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

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