مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، أول صورة لـ هلال شهر شوال في العالم العربي والإسلامي، وذلك بعد حالة الجدل التي سادت في الوطن العربي بسبب رؤية هلال شوال.

وقال مركز الفلك الدولي في بيان على حسابه الرسمي على موقع التغريدات العالمي “ إكس” هلال شهر شوال 1446هـ كما تم تصويره قبل قليل من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 7:30 صباحا بتوقيت الإمارات".

أول صورة لهلال شهر شوال، فيتو

وبالرغم من ولادة هلال شهر شوال فلكيا والحسابات الفلكية التي أشارت إلى أن الأحد هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم واليوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك لتعذر رؤية الهلال.

رؤية هلال شوال 2025

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وعلى ذلك اعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

أسباب تعذر رؤية هلال شوال

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن هلال شهر شوال ولد بالفعل يوم السبت فى تمام في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي وظل الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية ظل الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9-12) دقيقة.

وأشار إلى أن تعذر رؤية الهلال لانحرافه عن الشمس فضلا عن فترة مكوثه بعد غروب الشمس لمدة 11 دقيقة.

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