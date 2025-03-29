السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

تعذر رؤية هلال شوال
تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان، فيتو
ads

موعد عيد الفطر المبارك، أعلن الدكتور ياسر عبد الهادى، رئيس قسم الفلك  بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم السبت من خلال استطلاعه فى سماء المعهد

=

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال


وأضاف عبد الهادى أنه ووفقا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية فإن شهر رمضان عدته 29 يوما،وهلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، ولد  مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).

وظل  الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲-۹) دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ١٩:٣ دقيقة  .

ولوحظ أن الهلال الجديد غرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.

على أن يكون قرار استطلاع الهلال للدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية بعد متابعة اللجان التى تستطلع الهلال فى أكثر من محافظة  لاعلان موعد عيد الفطر المبارك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أول أيام عيد الفطر هلال شوال هلال شهر شوال رؤية هلال شوال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

دار الإفتاء: الإثنين غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر

شيخ الأزهر: يعز علينا أن نستقبل العيد وإخواننا في غزة يعانون بطش الاحتلال الغاشم

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

منوعات

المزيد

قطر تعلن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك

الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

المزيد

انفوجراف

أوسكار أكثر شخصية توكسيك في دراما رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، أبو الفرج بن الجوزي ألَّف 300 كتاب

ما أهم أعمال البر يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

شاب يسأل: هل الأوبئة والكوارث انتقام من الله؟ علي جمعة: علامات وتذكير للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية