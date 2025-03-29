تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

موعد عيد الفطر المبارك، أعلن الدكتور ياسر عبد الهادى، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم السبت من خلال استطلاعه فى سماء المعهد

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وأضاف عبد الهادى أنه ووفقا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية فإن شهر رمضان عدته 29 يوما،وهلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).

وظل الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲-۹) دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ١٩:٣ دقيقة .

ولوحظ أن الهلال الجديد غرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.

على أن يكون قرار استطلاع الهلال للدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية بعد متابعة اللجان التى تستطلع الهلال فى أكثر من محافظة لاعلان موعد عيد الفطر المبارك.

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