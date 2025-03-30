موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025، مسلسلات رمضان 2025، يبحث عشاق مسلسل وتقابل حبيب عن موعد عرض الحلقة الثلاثين والأخيرة من المسلسل

ومن المقرر عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة ٣٠ والأخيرة اليوم الأحد ٣٠ مارس على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا.

كما سيعرض مسلسل وتقابل حبيب، على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وتعرض الحلقة كذلك على منصة Watch it الرقمية.

الحلقة ٢٩ من مسلسل وتقابل حبيب

دارت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “وتقابل حبيب”، حول محاولة رقية إقناع إجلال بضرورة الإيقاع بين ليل وفارس، وذلك عن طريق ترسيخ فكرة لدى ليل بأن هناك علاقة حب تجمع بين فرح وفارس وكذلك هناك علاقة بين فارس وكريمان.

وبناءً على ذلك، تتوجه إجلال إلى ليل وتخبرها بالأمر، مؤكدةً أن هناك علاقة بين فارس وكريمان، وأن فرح أيضًا معجبة بفارس، ينتاب ليل القلق والتوتر الشديد بعد سماع هذا الحديث خاصة أن إجلال تخبر ليل أن هذه هي فرصتها لاستعادة مكانتها في العائلة.

وفي وقت لاحق، عندما تصل فرح إلى منزل أبو العزم، يلتقي بها فارس ويتحدث معها بلطف، فتنتهز الفرصة وتصارحه بأن حالتها النفسية المتدهورة مؤخرًا ترجع إليه لأنها تحبه، لكنه يفاجئها بإخبارها أن كل معاملته الودية معها كانت بدافع الأخوة فقط، وأنه لم يشعر تجاهها بأي مشاعر عاطفية.

على الجانب الآخر، تتوجه فرح إلى شقيقتها، فتبادرها ليل بسؤال صريح عما إذا كان هناك أي علاقة تربطها بفارس، تنفي فرح الأمر تمامًا، لكن ليل تعترف لها بمشاعرها تجاه فارس، وتؤكد لها أنهما يحبان بعضهما البعض مما يصدم فرح بشدة.

وفي سياق آخر، يخبر موسى عمه منصور أن ابنته شهد قد تعرضت للاغتصاب على يد حازم، فيثور غضبًا، ويقرر معاقبتها بالضرب، لكنه في الوقت ذاته يتخذ قرارًا داخليا بتصعيد الأمر في الوقت المناسب.

أما إنجي، فترفض أي محاولات من حازم للصلح، وتصر على الطلاق منه، رغم تدخل والدها وفارس لمحاولة تهدئة الأمور.

بينما يذهب رزق ليخبر نعمة بأنه اكتشف، خلال محاولته التقدم للزواج منها، أنها ليست الابنة الحقيقية لمنصور وربيعة، فتذهب نعمة لمواجهة منصور، فيعترف لها بالحقيقة، موضحًا أنها ليست ابنته، بل هي ثمرة علاقة غير شرعية بين عبد العزيز باشا وإحدى الخادمات اللاتي كن يعملن في منزل أبو العزم، لكنه ينصحها بعدم البوح بهذه الحقيقة لأي شخص حتى يحين الوقت المناسب، ثم يذهب بنفسه إلى عبد العزيز باشا، ويدخله إلى غرفة ويغلق عليه الباب.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 28

في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل “وتقابل حبيب”، يظهر الإحساس المتصاعد بالتوتر بين ليل وفارس، حيث يرى فارس صورة لها برفقة مدربها في الجيم فيشعر بالغضب ويطلب منها عدم إعادة نشرها وقطع علاقتها بالمدرب، لكنها ترفض، متعمدة التصرف بعناد تجاهه.

بل وتطلب ليل منه بالمقابل أن يقطع علاقته بكريمان، إلا أنه يرفض، مما يؤدي إلى تصاعد الخلاف بينهما.

ويدخل فارس في حالة من العناد مع ليل، وحينما تدعوه كريمان للخروج معها لتناول العشاء، يوافق على الفور، ويذهبان معًا إلى مطعمها، وهناك يجد فراح في حالة سكر شديدة، فيتدخل سريعًا، ويأخذها ليعيدها إلى منزلها، بينما تشعر كريمان بالغضب من الموقف.

تذهب كريمان لتشكو الأمر إلى شقيقتها رقية، التي تخبرها أنها ستدفع إجلال لتقول لليل بأن فارس يشعر بالإعجاب تجاه كل من كريمان وفرح، أما خالد فيتصرف بلطف مع إجلال، ويقترح عليها أن يكون فارس هو المتصدر في الصفقة القادمة من شرق آسيا، هذا الاقتراح يثير حماسة إجلال.

على جانب آخر، يتقدم رزق لخطبة نعمة، ابنة منصور، هذا الشاب هو ابن صالحة، وعندما يسمع منصور بذلك يذهب لإخبار عبد العزيز الذي يدخل في حالة من الذهول والتفكير العميق، إذ يبدو أن هذا الأمر له علاقة غامضة بماضيه، لكنه يخبر منصور بألا يوقف الموضوع، أما يوسف فيبدو أنه على وشك إقناع غزال بخيانة فارس.

أما حازم فيشعر بالإنهاك نتيجة الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها، خاصة مع التهديدات التي تواجهه، فيقرر مواجهة إنجي بالحقيقة، وعندما يصارحها، ترد عليه ببرود وتطلب منه الطلاق، دون أن تبدي أي تعاطف أو رغبة في التسامح.

يخرج من لقائهما غاضبًا، فيجد فارس وليل يتحدثان معًا، حيث يبدو أنهما تصالحا بعد الأزمة الأخيرة التي مرا بها وأقدم فارس على الإمساك بيد ليل ليكتشف حقيقة علاقتهما.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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