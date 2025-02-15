مسلسلات رمضان 2025، نيكول سابا ضرة ياسمين عبدالعزيز في "وتقابل حبيب"

تشارك الفنانة اللبنانية نيكول سابا ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتلعب شخصية الزوجة الثانية لخالد سليم زوج ياسمين عبدالعزيز.

وبعد علم “ليل” التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تطلب الطلاق من زوجها وتدخل في خلافات معه، إلى أن تقع في حب كريم فهمي ضمن أحداث العمل.

دراما رمضان 2025 ، يشارك مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان المقبل، حيث تعود به "ياسمين عبدالعزيز" بعد أن غابت عن الموسم الماضي، وكانت آخر أعمالها الرمضانية مسلسل "ضرب نار" عام 2023.

ومن المقرر عرض مسلسل وتقابل حبيب في رمضان 2025، من خلال قنوات قنوات الشركة المتحدة، «cbc»، «ON»، «dmc»، بجانب منصة «WATCH IT».

قصة مسلسل وتقابل حبيب

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول قصة حب تجمع ياسمين عبدالعزيز مع الفنان كريم فهمي.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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