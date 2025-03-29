الصراع يحتدم بين ليفاندوفسكي ومبابي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة 29

ترتيب هدافي الدوري الاسباني، يواصل الفرنسي كيليان مبابي مطاردة ليفاندوفسكي علي صدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل انطلاق الجولة الـ 29 من الليجا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة الـ 29



1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 23 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 20 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 15 هدفًا.

4- رافينيا، برشلونة، 13 هدفًا.

4- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.

5- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

5- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

5- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا.

5- كيكي جارسيا، ألافيس، 11 هدفًا.

5- آيوزي بيريز، فياريال، 11 هدفًا.

وتشهد الجولة الـ 29 من الدوري الاسباني مواجهة ريال مدريد نظيره ليجانيس مساء اليوم السبت، فيما يلتقي برشلونة مع جيرونا غدا الأحد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسييداد ضد بلد الوليد

الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد

الساعة: 7:15 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



ألافيس ضد رايو فاليكانو

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت



ريال مدريد ضد ليجانيس

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الـ 29



1. برشلونة، 63 نقطة.

2. ريال مدريد، 60 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 52 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 44 نقطة.

7. مايوركا، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 39 نقطة.

9. رايو فاليكانو، 37 نقطة.

10. إشبيلية، 36 نقطة.

11. خيتافي، 36 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 35 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 33 نقطة.

15. إسبانيول، 28 نقطة.

16. فالنسيا، 28 نقطة.

17. ألافيس، 27 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 25 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

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