ترتيب الدوري الاسباني، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراته اليوم الأحد أمام جيرونا في الجولة الـ 29 من الليجا.

ويلتقي نادي برشلونة نظيره جيرونا، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مونتجويك الأولمبي".

وانطلقت منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت، وشهدت الجولة فوز ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف أمام نظيره بلد الوليد، فيما تعادل أتلتيكو مدريد مع خصمه إسبانيول بهدف مقابل هدف.

ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز صعب على ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة نفسها.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد جيرونا



1. برشلونة، 63 نقطة.

2. ريال مدريد، 63 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 57 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 52 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 44 نقطة.

7. رايو فاليكانو، 40 نقطة.

8. مايوركا، 40 نقطة.

9. سيلتا فيجو، 39 نقطة.

10. ريال سوسيداد، 38 نقطة.

11. إشبيلية، 36 نقطة.

12. خيتافي، 36 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 33 نقطة.

15. إسبانيول، 29 نقطة.

16. فالنسيا، 28 نقطة.

17. ألافيس، 27 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 25 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

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