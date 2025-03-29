السبت 29 مارس 2025
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رياضة

ماذا تقول اللائحة بشأن طعن أوساسونا على نتيجة مباراة برشلونة؟

برشلونة وأوساسونا
برشلونة وأوساسونا

كشفت تقارير صحفية أن اللوائح ستحسم الجدل في الأزمة الحالية بخصوص مباراة برشلونة وأوساسونا، المؤجلة من الجولة الـ27، والتي أقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز البارسا 3-0. 

تفاصيل طعن أوساسونا 


وطعن أوساسونا في نتيجة مباراة البرسا، معتبرا أن برشلونة ارتكب مخالفة، بإشراك المدافع إينيجو مارتينيز في المواجهة.

ويعتبر أوساسونا أن قلب دفاع "البلوجرانا" خالف القواعد، بعدم اللعب مع المنتخب بسبب الإصابة، ثم المشاركة مع البارسا في غضون أقل من 5 أيام بعد انتهاء الفترة الدولية.

موقف برشلونة في الطعن


وأكد خبراء في اللوائح لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صحة موقف برشلونة في الطعن الذي تقدم به أوساسونا على نتيجة مباراة الفريقين.

وتنص المادة التي يستند عليها أوساسونا على أنه "لا يحق للاعب الذي تم ضمه من قبل اتحاده الوطني للعب مع أحد منتخباته، المشاركة مع ناديه خلال فترة الاستدعاء أو الفترة التي كان من المفترض أن تستمر فيها، وفقًا لأحكام هذا الملحق، بالإضافة إلى فترة إضافية مدتها 5 أيام، ما لم يوافق الاتحاد على خلاف ذلك".

لكن أكد الخبراء أن البند التالي من هذه المادة يتضمن استثناء يضمن فوز برشلونة ويحسم الجدل، لأنه يستبعد اللاعب المصاب من هذه القاعدة.

وقال الخبراء "إذا كان اللاعب مصابًا، مثلما حدث في حالة إينيجو مارتينيز، فلا ينبغي تطبيق هذا الحظر الخاص بالمشاركة في المباريات".
 
وأضافوا: "حصل لاعب برشلونة على إذن من الاتحاد الإسباني عندما تم استبعاده من القائمة صباح يوم الإثنين 17 مارس، حيث تم استدعاء دين هويسين بدلًا منه، وبناءً على ذلك، كان إينيجو مارتينيز مؤهلًا للمشاركة في مباراة برشلونة ضد أوساسونا وفقًا للمادة 248 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني".

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