ريال مدريد يخطف فوزا غاليا من ليجانيس 3-2 في الدوري الإسباني

خطف فريق ريال مدريد، فوزا صعبا من فريق ليجانيس بنتيجة 3-2 من المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 31، ورد ليجانيس بهدفين متتاليين عن طريق دييجو جارسيا وداني رابا في الدقائق 34 و41.

ثم أحرز جود بيلينجهام هدف التعادل في الدقيقة 47، بعدها أحرز مبابي الهدف الثالث لريال مدريد وهدف الفوز في الدقيقة 76.

ليجانيس طالب بركلة جزاء بعد عرقلة من أسينسيو والحكم لم يحتسب شيئا.

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تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس

ترتيب ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

وقفز ريال مدريد الي المركز الاول مع برشلونة في جدول الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، في حين أن ليجانيس لديه 27 نقطة حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول البطولة.

وفاز ريال مدريد على ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي من الليجا.

قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس



في حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.



في خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

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