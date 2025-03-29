مدرسة القرآن بنجوع العزبة بسوهاج تكرم 200 من حفظة القرآن الكريم

نظمت مدرسة القرآن الكريم بنجوع العزبة بأولاد يحيى مركز دار السلام في سوهاج حفل توزيع جوائز على حفظة كتابه القرآن الكريم بحضور الدكتور محمود أحمد حافظ مستشار بمشيخة الأزهر السابق والدكتور ياسر حافظ مدير عام شئون مقر مشيخة الأزهر الشريف والشيخ خالد أبوالحمد مدير مكاتب تحفيظ القران والدكتور ممدوح وحيد واعظ بمنطقة واعظ سوهاج والشيخ عماد أحمد محمد مدير عام بأوقاف شمال دار السلام



مدرسة القرآن بنجوع العزبة بسوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم



وأوضح الشيخ خالد أبوالحمد مدير مكاتب تحفيظ القرآن باولاد يحى انه تم تكريم ٢٠٠ حافظ وحافظة للقران الكريم بمدرسة القران بنجوع العزبة انه تم توزيع الجوائز على الفائزين من حفظة القرآن الكريم والتى تهدف النشاط الي تحفيز الشباب والفتيات على حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله والتنافس بين الأعضاء وخاصة خلال شهر رمضان المبارك الكريم







وأوضح أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ فيتو ان خلق جيل قادر على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الصحيح ورفع الوعي الديني فى تحفيظ القران القران تحت شعار اولاد يحى بالقرآن تحيا.







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