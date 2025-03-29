الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدرسة القرآن بنجوع العزبة بسوهاج تكرم 200 من حفظة القرآن الكريم

تكريم 200 من حفظة
تكريم 200 من حفظة القران الكريم بنجوع العزبة بسوهاج

نظمت مدرسة القرآن الكريم بنجوع العزبة بأولاد يحيى مركز دار السلام في سوهاج حفل  توزيع جوائز على حفظة كتابه القرآن الكريم  بحضور الدكتور محمود أحمد حافظ مستشار بمشيخة الأزهر السابق  والدكتور ياسر حافظ مدير عام  شئون مقر مشيخة الأزهر الشريف والشيخ خالد أبوالحمد مدير مكاتب تحفيظ القران والدكتور ممدوح وحيد واعظ بمنطقة واعظ سوهاج والشيخ عماد أحمد محمد مدير عام بأوقاف شمال دار السلام 

 مدرسة القرآن بنجوع العزبة بسوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم


وأوضح الشيخ خالد أبوالحمد مدير مكاتب تحفيظ القرآن باولاد يحى انه تم تكريم  ٢٠٠ حافظ وحافظة للقران الكريم بمدرسة القران بنجوع العزبة انه تم توزيع  الجوائز على الفائزين من حفظة القرآن الكريم والتى تهدف النشاط الي تحفيز الشباب والفتيات على حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله والتنافس بين الأعضاء وخاصة خلال شهر رمضان المبارك الكريم 
 



وأوضح أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ فيتو ان خلق جيل قادر على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الصحيح ورفع الوعي الديني فى تحفيظ القران القران تحت شعار اولاد يحى بالقرآن تحيا.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهالى القرية الشباب والفتيات توزيع الجوائز تحفيظ القرآن بمحافظة سوهاج خلال شهر رمضان حفظه القران الكريم رمضان المبارك

مواد متعلقة

وكيل صحة سوهاج يتابع خطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الفطر

ضبط 100 كيلو ملوحة فاسدة في سوهاج (صور)

مستشفى سوهاج يجري 30 عملية جراحية كبرى خلال رمضان

الحدائق العامة في سوهاج تستعد لاستقبال عيد الفطر

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

موعد مباراتي منتخب مصر القادمتين في تصفيات كأس العالم والفريقان المنافسان

منوعات

المزيد

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، علي بن الحسين السَّجَّاد زين العابدين

مدرسة القرآن بنجوع العزبة بسوهاج تكرم 200 من حفظة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية