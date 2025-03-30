الأحد 30 مارس 2025
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فتح حديقة القنائي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لأول مرة بقنا (فيديو)

فتح حديقة القنائي
فتح حديقة القنائي لأداء صلاة عيد الفطر، فيتو

استعدت حديقة ساحة وضريح سيدي عبد الرحيم القنائى لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في سابقة تعد هي الأولى أن يتم الصلاة داخل الحديقة.

ومن المقرر أن يؤدي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا صلاة العيد بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية. 

ساحات الصلاة في قنا

وقد أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جاهزية مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز 3064 مسجدًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن تجهيز 100 ساحة لإقامة صلاة العيد، وذلك وفقًا لما أقرته تعليمات وزارة الأوقاف.

100 ساحة لإقامة صلاة العيد بقنا

وفي هذا السياق، أوضح فضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه الساحات أصبحت مستعدة لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر لهذا العام.

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