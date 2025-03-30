الأحد 30 مارس 2025
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إحالة مسئول مكافحة العدوى ونوبتجية تمريض ومعاون مستشفى للتحقيق في سوهاج

الدكتو عمرو دويدار
الدكتو عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فيتو

استهل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زياراته المفاجئة لمتابعة تنفيذ إجراءات رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية وسير العمل خلال إجازة عيد الفطر، بزيارة مستشفى طهطا العام وذلك للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 

إحالة مسئول مكافحة العدوى ونوبتجية تمريض ومعاون مستشفى للتحقيق

 

وقرر "دويدار" إحالة مسئول مكافحة العدوى ونوبتجية التمريض بعناية القلب ومعاون المستشفى للتحقيق لتقصيرهم في العمل كما أشاد بالطاقم الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ.

 

كما تفقد وكيل الوزارة أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك الطوارئ، الاستقبال، العناية المركزة، العظام وعناية الأطفال والعناية المتوسطة، حيث تأكد من تواجد الفرق الطبية وانتظام العمل وفق الجداول المقررة. كما استمع إلى المرضى والمرافقين ووجه بتقديم أفضل رعاية صحية لهم دون تقصير.

 

التواجد المستمر للأطقم الطبية في أوقات الأعياد

 

وأكد " دويدار " خلال الزيارة ضرورة الإنضباط والتواجد المستمر للأطقم الطبية، خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات، لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى. كما شدد على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

 

اجتماع مع مستشفى لمناقشة خطة عمل خلال فترة العيد 

 

كما شدد "دويدار" على متابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوي وفي ختام جولته عقد "دويدار"إجتماع مع إدارة المستشفى لمناقشة خطة عمل المستشفي خلال فترة العيد وكذلك أليات العمل بالمستشفى وسبل رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

 

 الإلتزام بتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضي

 

وكلف " دويدار " الفريق الطبي بتواجد علي مدار الساعة بأماكن عملهم والإلتزام بتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضي، مؤكدًا أن وزارة الصحة لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين في جميع الأوقات وذلك  في إطار المتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ إجراءات رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية.

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