التحفظ على سائق سقطت سيارته بترعة المريوطية

تحفظت قوات مباحث الجيزة علي سائق سيارة سقطت بترعة المريوطية وعلى السيارة عقب انتشالها من الترعة من خلال قوات الإنقاذ النهري التي أسرعت بإنقاذ السائق فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.



تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بالقرب من منطقة دهشور.

انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث.

وبالفحص، تبين سقوط سيارة ملاكي فى الترعة، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



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