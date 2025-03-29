مصرع شاب سقط في بئر الري بمركز يوسف الصديق في الفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، غرقا بعد سقوطه فى بئر لري الأراضي الزراعية، أثناء عمله، بقريه والي ميزار، التابعة لمركز يوسف الصديق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ابشواي المركزي، تحت تصرف النيابة.

سقط في بئر الري

كان اللواء أحمد عزت مدير امن الفيوم، تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بسقوط مزارع في بئر لري الارض الزراعية، بقريه والي ميزار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة.

وتبين أن الجثة للشاب " عمر أحمد عبد الحميد " 19 سنه مقيم بقريه والي ميزار، وأثناء تواجده بالحقل لرئ الأرض الزراعية، اختل توازنه وسقط في بئر يستخدم لري الارض علي عمق 4 امتار، ولم يستطيع الخروج من البئر ليلقي مصرعه في الحال، وتم نقل الحثة الي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بساعة وتاريخ وسبب الوفاة، وتولي التحقيق.

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