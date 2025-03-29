السبت 29 مارس 2025
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حوادث

مصرع شاب في حادث سير بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه بعد وفاة شقيقه الأكبر بساعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الكلابية على كوبري الدومة، قرية الأشراف مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الكلابية على كوبري الدومة مركز قنا، وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة اثنين أبناء عمومته.

وتبين بعد الفحص مصرع شاب يُدعى حماده.م.ض، وإصابة اثنين أبناء عمه مقيمين في قرية أبنود، خلال ذهابهم إلى مركز طبي خاص لاستلام جثمان شقيقه الأكبر يُدعى يوسف.م.ض، الذي توفي متأثرًا بمرضه.

تم انتشال السيارة ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة حتى تسلمت أسرته جثمانه ودُفن مع شقيقه الأكبر في قبر واحد بمدافن قريتهما، وتحرر محضر بالواقعة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا انقلاب سيارة ربع نقل قنا قرية الاشراف قرية ابنود مديرية أمن قنا مركز قنا

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