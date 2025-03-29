الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراتي منتخب مصر القادمتين في تصفيات كأس العالم والفريقان المنافسان

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

ينتظر منتخب مصر مواجهتين صعبتين في تصفيات كأس العالم في أجندة سبتمبر المقبل، حيث يستقبل إثيوبيا في استاد القاهرة في الجولة السابعة، ثم يخرج لمواجهة بوركينافاسو (منافسه المباشر) على ملعبها في نفس الأجندة، التي تمتد في الفترة من 2 سبتمبر إلى العاشر من نفس الشهر.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، في حصد 6 نقاط ثمينة خلال مباراتيه الأخيرتين أمام إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا وسيراليون

وحقق منتخب مصر الوطني فوزا مستحقا على إثيوبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما يوم 21 مارس الجاري على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء المغربية، قبل أن تخطى منتخب سيراليون بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة 

الفوز على إثيوبيا وسيراليون في التوقف الدولي الأخير، رفع رصيد منتخب مصر إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو إلى 5 نقاط كاملة.

منتخب اثيوبيا، فيتو
منتخب اثيوبيا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر

1ـ منتخب مصر 16 نقطة 

2ـ بوركينا فاسو 11 نقطة 

3ـ سيراليون 8 نقاط 

4ـ أثيوبيا 6 نقاط 

5ـ غينيا بيساو  6 نقاط 

6ـ جيوبتي نقطة 

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

 

ماذا يحتاج منتخب مصر لبلوغ المونديال ؟

بهذا الفوز يقترب منتخب مصر خطوة جديدة من بلوغ بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث يحتاج تحقيق الفوز في مباراتين من بين المباريات الأربع المتبقية له في التصفيات أمام إثيوبيا بالقاهرة وبوركينا فاسو خارج الديار، ثم جيبوتي خارج الديار وأخيرا غينيا بيساو في القاهرة.

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