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رياضة

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

يتصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

 

1- محمد صلاح - مصر - 6 أهداف.

2- محمود حسن تريزيجيه - مصر - 5 أهداف.

3- جوردن أيو - غانا - 5 أهداف.

4- لاسينا تراوري - بوركينا فاسو - 5 أهداف.

5- دومبيا - مالي - 5 أهداف.

 

 

 

وفاز منتخب مصر علي نظيره سيراليون، بهدف دون رد مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

 

وسجل  أحمد سيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45. 

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عغن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. 

 

 

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