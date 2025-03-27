بعد إحلاله وتجديده، محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة التراويح بمسجد السبط بالخارجة

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح اليوم، بمسجد السبط الكبير بحي السبط الشرقي بالخارجة وسط جموع المصلين من أهالي الحي، بعد الانتهاء من أعمال تجديده وافتتاحه، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وعقب آداء الصلاة، عقد الزملوط لقاء مع المواطنين لبحث مطالبهم وشكواهم، موجهًا بما يلي:

١. توفير أجهزة تكييف وتبريد للمسجد مناصفة بين المحافظة والأهالي، والتنسيق بين مديرية التضامن والشئون المالية والإدارية بالمحافظة لتوفير عدد (٢٠) كرسي للمسجد.

٢. تخصيص موقف لسيارات النقل الثقيل للانتظار على الطريق الدائري بالخارجة؛ لسلامة مرور المسافرين والمواطنين.

٣. عرض مقترح لإنشاء ورشة إصلاح كاوتش لخدمة الطريق والمواطنين بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

٤.التنسيق بين التموين، والتنظيم والإدارة، والشئون المالية والإدارية؛ لإقامة معارض للسلع المعمرة بالتقسيط للتيسير على العاملين بالعاصمة الإدارية للمحافظة.

٥. إعداد مقايسة لسقف دار مناسبات حي السبط الشرقي، على أن تكون التكلفة مناصفة بين المحافظة والأهالي.

٦. الالتزام بتعريفة سيارات التاكسي المتجهة للعاصمة الإدارية بالتعريفة الموحدة داخل المدينة، وتحرير مخالفة ضد من يخالف ذلك.

٧. الوحدة المحلية: عرض موقف توصيل المرافق بالمنطقة الحرفية الجديدة لسرعة الانتهاء من توصيلها، ورفع وتنظيف الرمال المتبقية نتيجة أعمال رصف الإنترلوك بحي السبط فورًا.

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