محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني المقام بمقر قاعة روفان بالخارجة، ضمن حملة "إفطار صائم" التي تتبناها مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأشاد محافظ الوادي الجديد، بالمبادرة التي تستهدف توزيع ١٠٥٠ وجبة جاهزة يوميًا بإجمالي ٣١٥٠٠ وجبة للأسر الأولى بالرعاية والوافدين على مدار الشهر الكريم، من خلال توزيع الوجبات للأسر المستحقة بالمنازل، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الجاهزة يوميًا بمائدة إفطار الصائمين للأسر والطلاب المغتربين.

في الجمعة الأخيرة في رمضان..

محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمار بن ياسر بالخارجة

وفي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أدَّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد عمار بن ياسر بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدٍد من القيادات التنفيذية.

حيث أعقب الصلاة عقد لقاء مع المواطنين، وجاءت التوجيهات كما يلي:

◾حث المواطنين من خلال وسائل الإعلام لإجراء الكشف المبكر عن الأوارم بشكل مجاني بجمعية واحة الخير للاطمئنان على الصحة العامة.

◾يتم طرح أراضي المتخللات الزراعية في مزاد علني إذا تقدم لها أكثر من شخص. وفي حال عدم وجود أكثر متقدم، يتم عرضها للبيع بالسعر الذي تم تحديده في آخر مزاد، مع إعطاء الأولوية للجار.

◾رفع كفاءة وصيانة الرصيف الكائن بجوار المدرسة بالحي.

◾التنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية الطرق والمرور؛ لوضع مطبات صناعية لتخفيف السرعة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك.

◾التنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية الطرق وفرع جهاز التعمير بشأن باحتياجات المحافظة من رصف الطرق الداخلية حتى يمكن وضعها ضمن خطة الجهاز.

◾تمهيد وتسوية الطرق الداخلية للحي لتيسير دخول وخروج السيارات.

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