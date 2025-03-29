السبت 29 مارس 2025
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محافظات

السواق أصيب بـ "غيبوبة سكر"، سيارة نقل تهشم محل ملابس وتدهس سيدة بالغربية (صور)

سيارة نقل تهشم محل
سيارة نقل تهشم محل ملابس وتدهس سيدة بالغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم، حادثًا مروعًا بعدما فقد سائق سيارة نقل السيطرة على مركبته إثر إصابته بغيبوبة سكر، ما أدى إلى اصطدام السيارة بأحد محال الملابس ودهس سيدة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث بمدينة كفر الزيات.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية، وتبين أن السيارة المتسببة في الواقعة كانت تسير بسرعة عندما فقد السائق وعيه، ما جعلها تخرج عن مسارها وتصطدم بالمحل، متسببة في خسائر مادية كبيرة، إلى جانب إصابة السيدة التي تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم نقل السائق إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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