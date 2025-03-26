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تعيين الدكتور محمد حسين محمود رئيسا لجامعة طنطا

تعيين الدكتور محمد
تعيين الدكتور محمد حسين محمود رئيسا لجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد حسين محمود رئيسا لـ جامعة طنطا.

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حصل الدكتور محمد حسين على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1990 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليعمل بعد ذلك معيدا بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 1992، ثم درجة الماجستير عام 1996 من جامعة عين شمس، ثم درجة الدكتوراه "إشراف مشترك" بين جامعتي طنطا ونورث كالورينا الأمريكية عام 2002، ليعمل فى ذات العام مدرسًا بكلية الهندسة جامعة طنطا.
 

تدرج فى الوظائف العلمية حتى حصل على درجة الأستاذية فى عام 2013، حيث شغل منصب مدير معمل الخرسانة المسلحة، ومديرًا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بهندسة طنطا، ثم وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب اعتبارًا من 2014 وعميدًا لكلية الهندسة اعتبارا من 23 سبتمبر 2021، ونائبًا لرئيس  جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب في ديسمبر 2021 حتى اليوم، وقائما بعمل رئيس جامعة طنطا اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٤ وحتى اليوم.


جدير بالذكر، أن الدكتور محمد حسين شغل عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدون تخصص "الهندسة الانشائية" والتابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

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