محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد ويوزع عليهم الهدايا (صور)

حرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، في تقليد سنوي يعكس اهتمام المحافظة برعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

حيث زار محافظ الغربية إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا، مقدمًا التهنئة لهن، وذلك بحضور الأستاذة حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بالتواجد وسط الأيتام في هذه المناسبة المباركة، حيث اطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تأكد من المسؤولين في الدار على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه لضمان حياة كريمة للأطفال.

وشدد المحافظ على ضرورة حسن معاملة الفتيات وتوفير كافة احتياجاتهن، مشيرًا إلى أن الدولة تولي رعاية الأيتام اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وفي لفتة إنسانية، قام محافظ الغربية بتوزيع العيدية والهدايا على الأطفال، داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عيدًا سعيدًا عليهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام، لضمان توفير بيئة مناسبة تساعدهم على النمو في مناخ صحي ومستقر.

وأشار الجندي إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المجتمع بكل فئاته مسؤول عن دعم الأيتام وإسعادهم، داعيًا المؤسسات والجمعيات الخيرية إلى تكثيف جهودها لخدمة هذه الفئة ورعايتها بالشكل الأمثل.

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