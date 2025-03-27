حريق يلتهم إحدى الحدائق بقرية ميت الليت هاشم في الغربية (صور)

شهدت قرية ميت الليت هاشم التابعة لمركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية منذ قليل حادث حريق اندلع في إحدى الحدائق الزراعية، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في إحدى الحدائق.

وعلى الفور، تم إخطار قوات الحماية المدنية، بـ محافظة الغربية التي هرعت إلى موقع الحريق بسيارات الإطفاء، حيث تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأكد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما أسفر عن خسائر مادية تمثلت في احتراق جزء من المحصول الزراعي والأشجار.

كما أضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون الحريق ناجمًا عن إلقاء مصدر حراري مشتعل، فيما يجري فحص الأسباب بدقة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

ووفقًا لشهود عيان، اندلعت النيران بشكل مفاجئ في الأشجار والنباتات الجافة داخل الحديقة، وسرعان ما انتشرت بفعل الرياح.



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